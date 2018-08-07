تشيلسي يفتح إجراء تأديبيًا ضد كورتوا.. ويقترب من ضم “كيبا”

ذكرت قناة “سكاي سبورت” البريطانية، أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لم يلتحق، للآن، بتدريبات فريقه تشيلسي، الذي يبدأ رسميًا لقاءاته في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع.

وحسب القناة، فالحارس البلجيكي يصر على مغادرة الفريق نحو ريال مدريد؛ لأسباب رياضية وشخصية، لكون عائلته تتواجد في مدريد، وأخبر مدربه الإيطالي سابقًا ماوريزيو ساري برغبته في الرحيل.

وحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإدارة تشيلسي قررت فتح إجراء تأديبي ضد الحارس الدولي البلجيكي؛ بسبب عدم عودته للتدريبات، ومن المحتمل أن يعاقب بخصم راتب أسبوعي من أجره.

وينتهي عقد كورتوا مع تشيلسي صيف 2019، وعرض ريال مدريد ما بين 30 و35 مليون يورو لضمه، وقد تكون الساعات القادمة حاسمة في مصيره؛ لكون فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا تنتهي يوم الخميس.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن فريق تشيلسي يستعد لدفع الشرط الجزائي البالغ 80 مليون يورو لضم الحارس كيبا أريزابالاغا، لاعب أتلتيك بلباو، لضمه بديلا للحارس لكورتوا.

وحسب صحيفة “ماركا ” فمكتب محاماة مكلف بإتمام الصفقة اليوم ومرافقة الحارس في طائرة خاصة نحو لندن لإكمال إجراءات التعاقد معه وبداية التدريبات ليكون جاهزا للعب أولى لقاءات تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام هيديرسفيلد السبت المقبل.

وحاول تشيلسي التعاقد مع حارس كبير في الأسابيع الماضية وفشل في صفقة البرازيلي أليسون باكير لفائدة ليفربول كما رفض السلوفيني يان أوبلاك الرحيل عن أتلتيكو مدريد.

وكان كيبا قريبا من التوقيع لريال مدريد بداية العام الحالي مقابل 25 مليون يورو، لكن الفرنسي زين الدين زيدان رفض الصفقة ودعم حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس.