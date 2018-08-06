تيبو كورتوا يخبر ماوريسيو ساري برغبته في الرحيل عن تشيلسي

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا رد بسرعة على تصريحات مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، واتصل به ليخبره برغبته في الرحيل عن تشيلسي هذا الصيف.

ومازال الحارس البلجيكي في عطلة ولم يلتحق بتدريبات فريقه الإنجليزي، لكن وكيل أعماله أكد أنه يرغب في الرحيل نحو ريال مدريد، ورد المدرب الإيطالي بعد مباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي بأنه يرغب في سماعها من اللاعب.

ومازال مسلسل الحارس البلجيكي مستمرًا بين البقاء في تشيلسي والرحيل إلى ريال مدريد في ظل عدم تمكن البلوز من إيجاد حارس بديل وبقاء موسم واحد في عقد الدولي البلجيكي.

واقترح ريال مدريد مبلغ 35 مليون يورو لضم اللاعب، لكن تشيلسي مازال يأمل في إقناعه بالبقاء وتمديد عقده.

وسبق أن لعب كورتوا، البالغ من العمر 26 عامًا، في الدوري الإسباني 3 مواسم، عندما كان معارًا من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد، ونجح في التتويج مع الفريق بلقب الدوري الإسباني موسم 2013/2014.