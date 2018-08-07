نادي ليفربول يهزم تورينو الإيطالي بثلاثية وديًا (فيديو)

نادي ليفربول يهزم تورينو الإيطالي بثلاثية وديًا (فيديو)

استعدادًا للموسم الكروي الجديد. 

المصدر: فريق التحرير

تغلب فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، على تورينو الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الودية، التي جرت بينهما استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وبادر ليفربول إلى تسجيل هدفين عن طريق البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، والهولندي جيورجينهو فاينالدوم، في الدقيقتين 21 و24.

ونجح تورينو بتقليص النتيجة بإحرازه للهدف الأول عن طريق أندريا بيلوتي في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين لهدف.

وفي الوقت الذي بحث فيه ليفربول عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو تورينو من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.

وجاءت الدقيقة 87 لينجح دانيل ستوريدج في إحراز الهدف الثالث، لتنتهي المواجهة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

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