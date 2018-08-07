نادي ليفربول يهزم تورينو الإيطالي بثلاثية وديًا (فيديو)

تغلب فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، على تورينو الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الودية، التي جرت بينهما استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وبادر ليفربول إلى تسجيل هدفين عن طريق البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، والهولندي جيورجينهو فاينالدوم، في الدقيقتين 21 و24.

ليفربول 1 : 0 تورينو ، فيرمينو pic.twitter.com/gvuVIPCmU9 — اهداف المباريات (@OnsidearV) August 7, 2018

ونجح تورينو بتقليص النتيجة بإحرازه للهدف الأول عن طريق أندريا بيلوتي في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين لهدف.

ليفربول 2 : 0 تورينو ، فينالدوم pic.twitter.com/6ctcAhuw9H — اهداف المباريات (@OnsidearV) August 7, 2018

وفي الوقت الذي بحث فيه ليفربول عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو تورينو من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.

وجاءت الدقيقة 87 لينجح دانيل ستوريدج في إحراز الهدف الثالث، لتنتهي المواجهة بفوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

ليفربول 2 : 1 تورينو ، بيلوتي pic.twitter.com/2E1luHQlDD — اهداف المباريات (@OnsidearV) August 7, 2018