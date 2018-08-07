أهداف مباراة ليفربول وتورينو.. ثلاثية للريدز.. وبيلوتي يقلّص الفارق (فيديو)

سجل روبرتو فيرمينو، وجيورجينهو فاينالدوم، هدفين، ليضعا فريق ليفربول الإنجليزي في المقدمة أمام تورينو، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “آنفيلد”، ضمن استعدادات الريدز لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2018/2019.

وجاء الهدفان في الدقيقتين 21 و24 من أحداث الشوط الأول.

مباراة ودية | ليفربول 1 × 0 تورينو | هدف اول ليفربول فيرمينو او المدافع في مرماه FULL HD pic.twitter.com/TrKH3OhDdq — فـهـد F24 (@iif24hd) August 7, 2018

مباراة ودية | ليفربول 2 × 0 تورينو | هدف الثاني ليفربول فينالدورم يخرب بيت المتعه الهدف من بداية الهجمة ???????????? كم تمريرة بالله ؟ ???? FULL HD pic.twitter.com/TUPlDKkh89 — فـهـد F24 (@iif24hd) August 7, 2018

وقلّص الفارق أندريا بيلوتي لتورينو في الدقيقة 31.

مباراة ودية | ليفربول 2 × 1 تورينو | هدف اول تورينو بيلوتي FULL HD راسية سم pic.twitter.com/FJ6o6i2ME3 — فـهـد F24 (@iif24hd) August 7, 2018

وفي الدقيقة 87 سجل دانيل ستوريدج الهدف الثالث لليفربول.

مباراة ودية | ليفربول 3 × 1 تورينو | هدف الثالث ليفربول ستوريج اسيست جميل من شاكيري FULL HD pic.twitter.com/ouxWK88MWg — فـهـد F24 (@iif24hd) August 7, 2018

ومباراة اليوم هي الودية الأخيرة لنادي ليفربول خلال فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد، ويلعب الفريق مع وستهام يونايتد على ملعب “آنفيلد”، يوم 12 أغسطس الحالي ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما يلتقي مع كريستال بالاس يوم 20 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الثانية، فيما يلعب مع برايتون يوم 25 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة ثم ليستر سيتي مطلع سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة، وتوتنهام يوم 15 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الخامسة.