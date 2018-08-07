أهداف مباراة ليفربول وتورينو.. ثلاثية للريدز.. وبيلوتي يقلّص الفارق (فيديو)

أهداف مباراة ليفربول وتورينو.. ثلاثية للريدز.. وبيلوتي يقلّص الفارق (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل روبرتو فيرمينو، وجيورجينهو فاينالدوم، هدفين، ليضعا فريق ليفربول الإنجليزي في المقدمة أمام تورينو، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “آنفيلد”، ضمن استعدادات الريدز لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2018/2019.

وجاء الهدفان في الدقيقتين 21 و24 من أحداث الشوط الأول.

وقلّص الفارق أندريا بيلوتي لتورينو في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 87 سجل دانيل ستوريدج الهدف الثالث لليفربول.

ومباراة اليوم هي الودية الأخيرة لنادي ليفربول خلال فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد، ويلعب الفريق مع وستهام يونايتد على ملعب “آنفيلد”، يوم 12 أغسطس الحالي ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما يلتقي مع كريستال بالاس يوم 20 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الثانية، فيما يلعب مع برايتون يوم 25 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة ثم ليستر سيتي مطلع سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة، وتوتنهام يوم 15 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الخامسة.

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