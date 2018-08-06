اتفاق بين نادي برشلونة وبول بوغبا على انتقاله للنادي الكتالوني

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين أن نادي برشلونة الإسباني توصّل لاتفاق مبدئي مع الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لانتقاله إلى النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن برشلونة اتفق مع بوغبا على البنود الشخصية لحسم الصفقة.

وأضاف الموقع أن الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا، يعمل مع برشلونة لحسم الصفقة على أن يدفع برشلونة 110 ملايين يورو لمانشستر يونايتد.

ويتردد أن العلاقة بين بوغبا ومدربه في مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو متوترة مع عدم رضى مورينيو عن أداء اللاعب، في حين يرى بوغبا أنه لا يلعب في المركز الذي يريده.

وانتقل بوغبا، البالغ من العمر 25 عامًا، من مانشستر يونايتد مجانًا إلى يوفنتوس الإيطالي العام 2012، لكنه عاد للفريق الإنجليزي العام 2016 مقابل 105 ملايين يورو.

وسجل بوغبا 34 هدفًا وصنع 43 في 178 مباراة مع يوفنتوس، في حين سجل 15 وصنع 18 هدفًا في 95 مباراة مع مانشستر يونايتد.

وكان بوغبا أحد نجوم المنتخب الفرنسي عندما تُوّج ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا منتصف الشهر الماضي