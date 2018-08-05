كشف تفاصيل عرض نادي برشلونة لضم بول بوغبا.. تعرف عليها

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، عن تفاصيل عرض نادي برشلونة للتعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضمه إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا سيسافر الأسبوع الحالي إلى برشلونة للتفاوض مع مسؤولي النادي الكتالوني حول إتمام الصفقة.

وأفادت الصحيفة المقرّبة من أسوار برشلونة، بأن رايولا سيعرض على برشلونة شراء اللاعب مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (112 مليون يورو).

ويتردّد أن العلاقة بين بوغبا ومدربه في مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو متوترة منذ الموسم الماضي، لكنَّ الصحيفة شددت على أن مورينيو لن يفرض بول بوغبا بسهولة، بسبب عدم تعزيز صفوف فريقه كما يريد.

ويُنتظر أن يحصل برشلونة على ملايين الدولارات من بيع باكو ألكاسير وياري مينا وأندريه غوميز ورافينيا وياسبر سيليسن، كما باع أخيرًا لوكاس ديني وأليكس فيدال، لاسيما وأنه، سبق أن أعد خطة لضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 11 مليون يورو.