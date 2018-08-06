مورينيو يبحث عن مدافع وبواتينغ يدخل قائمة المستهدفين

يبحث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، عن تعزيز خط دفاعه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا، الخميس المقبل، وظهر هذا جليًا من خلال الأسماء التي ارتبط اسمها بالفريق في الأيام الأخيرة.

وبعد التخلي عن المفاوضات مع الكولومبي ياري مينا، مدافع نادي برشلونة، بسبب وكيل أعماله الذي طالب بمبالغ إضافية عن الصفقة، تبقى 3 أسماء مرشحة للارتباط بيونايتد.

ورغم الأسبقية التي يملكها البلجيكي توبي ألديرفيريلد الذي تحدثت تقارير إعلامية عن وصوله لمانشستر؛ من أجل التوقيع النهائي مع الفريق قادمًا من توتنهام، لكن المدرب البرتغالي استغل اللقاء الذي جمع فريقه مع بايرن ميونخ للاستفسار عن المدافع الدولي الألماني جيروم بواتينغ.

ويطالب بايرن ميونخ بمبلغ 45 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن المدافع الدولي الألماني، وهو مبلغ أقل مما يطلبه توتنهام في مدافعه البلجيكي، حيث يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه إسترليني.

ويملك اللاعبان البلجيكي والألماني نفس العمر 29 عامًا مع أفضلية لمدافع توتنهام الذي يملك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما لم يمكث بواتينغ سوى موسم واحد، وعاد لألمانيا في 2011.

إصرار المدرب البرتغالي على تعزيز خط دفاعه رغم كونه توفر على دفاع جيد الموسم الماضي؛ يعود بشكل كبير لخططه الفنية والتي تعتمد بشكل كبير على تعزيز الدفاع والمرتدات.