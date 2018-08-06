توتنهام في أزمة قبل افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي

يعيش الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، أزمة قبل بداية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية هذا الأسبوع؛ بسبب تأخر عودة 7 لاعبين من العطلة، لكونهم شاركوا في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وعاد الثنائي هاري كين ودايلي آلي قبل الموعد ليكونا جاهزين للمشاركة في اللقاء الأول أمام نيوكاسل السبت المقبل، لكن 7 لاعبين سيعودون للتدريبات يوم الإثنين، وهم مرشحون للغياب عن اللقاء الأول، وربما يمتد غيابهم للقاء الثاني أمام فولهام.

وسيعود ثلاثي منتخب إنجلترا داني روز وكيران تريبيير وإيرك داير وثلاثي منتخب بلجيكا توبي الديرفيريلد وموسى ديمبلي ويان فيرتونخين والحارس الفرنسي هوغو لوريس يوم الإثنين لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية وبداية التدريبات.

وقد يغادر المدافع توبي الديرفيريلد الفريق نحو مانشستر يونايتد، لكن بقية اللاعبين سيبقون في الفريق ويحتاجون لفترة أكثر من أسبوع؛ ليكونوا جاهزين للعب كأساسيين.

ويفضل المدرب الأرجنتيني عدم المغامرة بإشراكهم مبكرًا خوفًا من الإصابات، وقال: “سيكون من الأفضل أن لا يلعب هؤلاء اللقاء الأول والثاني بذل اللعب والإصابة والغياب فترة أطول”.

وأضاف مدرب توتنهام: “إنه تحدٍ كبير لهؤلاء اللاعبين ليكونوا جاهزين للقاء الأول أمام نيوكاسل، تقريبًا مستحيل”.

وأكد المدرب الأرجنتيني، أنه لن يغامر بلاعبيه في حال كانت هناك خطورة في إشراكهم خلال اللقاء أمام نيوكاسل، مهما كان العمل الذي أنجز خلال هذا الأسبوع.