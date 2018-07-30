هل تعرض موسى سيسوكو لإصابة قوية خلال مباراة برشلونة ضد توتنهام؟

قلل ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، من المخاوف بشأن طول فترة غياب لاعب الوسط موسى سيسوكو الذي عانى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الهزيمة أمام برشلونة في مباراة استعدادية قبل بداية الموسم وأقيمت، مساء الأحد.

ودفع المدرب الأرجنتيني بجورج-كيفن نكودو في الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم أمام برشلونة في كأس الأبطال الدولية. وفاز بطل الدوري الإسباني 5-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 عقب الوقت الأصلي.

وقال بوكيتينو لمحطة توتنهام التلفزيونية: “نعم، أعتقد أن إصابته بسيطة. ربما يكون مرهقًا بعض الشيء، لكنني أعتقد أن الإصابة ليست كبيرة، سننتظر للأيام المقبلة لرؤية ماذا سيحدث”.

وغاب فيكتور وانياما، وإيريك لاميلا ثنائي خط وسط توتنهام عن لقاء برشلونة.

وقال بوكيتينو: “إيريك (لاميلا) تعرّض لإصابة عضلية بسيطة عقب لقاء روما، ولهذا السبب فقد كان موجودًا معنا هنا ويحدونا الأمل أن يلعب أمام ميلانو”.

وأضاف: “عاد فيكتور (وانياما).. إلى لندن لرؤية الطبيب. أعتقد أنها المشكلة نفسها التي عانى منها الموسم الماضي في ركبته.

“سنقيّم حالته في الأيام القليلة المقبلة وسنرى ماذا سيحدث”.