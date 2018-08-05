ياري مينا مدافع نادي برشلونة على أعتاب إيفرتون

اقترب المدافع الكولومبي ياري مينا لاعب نادي برشلونة الإسباني من الانتقال إلى إيفرتون الإنجليزي، بعد فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” المقربة من أسوار برشلونة، فإن ياري مينا سينتقل إلى إيفرتون مقابل 32 مليون يورو.

وانتقل مينا، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى برشلونة في يناير من العام الحالي، قادمًا من بالميراس البرازيلي، مقابل 11 مليون يورو، لكن يبدو أنه لم يقنع مسؤولي النادي الكتالوني.

لكن مينا تألق بشكل لافت مع منتخب بلاده كولومبيا في كأس العالم 2018 في روسيا، وسجل 3 أهداف في البطولة.

وأضافت “سبورت” أن مينا سيوقّع عقدًا لمدة 5 أعوام مع إيفرتون.

وكان مينا قريبًا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد، لكن الصفقة فشلت بسبب مطالبة وكلاء اللاعب الكولومبي بالحصول على أموال إضافية، ما دفع الفريق الإنجليزي للتخلي عن اللاعب.