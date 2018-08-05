فشل صفقة انتقال ياري مينا إلى مانشستر يونايتد.. تعرف على السبب

ذكرت صحيفة ” صن ” أن وكلاء الكولومبي ياري مينا، مدافع برشلونة، أفشلوا صفقة انتقاله لمانشستر يونايتد، بعد مطالبتهم بأموال إضافية عن التي اتفق عليها الفريقان لإتمام الصفقة، ما دفع الفريق الإنجليزي للتخلي عن اللاعب.

وحسب الصحيفة؛ فروسو أحد وكلاء ياري مينا رفض توقيع اللاعب قبل دفع مبالغ إضافية، ما أدى لتأخر الموعد المتفق عليه لتوقيع العقد لمدة 5 سنوات، وهو ما أغضب مانشستر يونايتد ودفعه للتخلي عن اللاعب.

وحسب صحيفة ” ميرور ” فمانشستر يونايتد عاد لصفقته القديمة، مدافع توتنهام البلجيكي توبي ألديرفيريلد، والذي تشير تقارير إعلامية بريطانية لتوقيعه عقد انضمامه للفريق في غضون 48 ساعة.

وتوصل الطرفان لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ كبير للاعب ينتهي عقده في صيف 2019، لكن البرتغالي جوزيه مورينيو فضل احترام التزامه مع اللاعب.

وكان رئيس توتنهام طالب بـ75 مليون جنيه إسترليني، وهو ما دفع الدولي البلجيكي لمحاولة الدخول في صراع لإلغاء عقده، ليحصل في الأخير على تنفيذ رغبته في مغادرة الفريق.

ويبدو أن بقاء موسم في عقد المدافع البلجيكي دفع إدارة توتنهام لتليين موقفها من رحيله مفضلة الحصول على مبلغ مهم بدل تركه يرحل مجانًا في صيف 2019 .