مانشستر يونايتد يسعى لضم هاري ماغواير من ليستر سيتي

مانشستر يونايتد يسعى لضم هاري ماغواير من ليستر سيتي

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تستعد لتقديم عرض مالي ضخم لضم الإنجليزي هاري ماغواير، قلب دفاع ليستر سيتي، قبل غلق الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لما ذكرته ت شبكة “سكاي سبورتس”، فإن يونايتد جدد اهتمامه بضم اللاعب مرة أخرى بعد تمسك ليستر سيتي باللاعب في أكثر من مناسبة سابقة.

وأضافت الشبكة أن إدارة “الشياطين الحمر” تسعى لحسم الصفقة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في 9 أغسطس/آب الجاري، مقابل نحو 80 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت عن أن ماغواير سيصبح المدافع الأغلى في التاريخ إن تمت الصفقة، إذ سيكسر رقم الهولندي فيرجل فان دايك الذي انضم من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير الماضي مقابل 75 مليون جنيه استرليني.

وتألق ماغواير الموسم الماضي مع ليستر، قبل أن يظهر بصورة رائعة مع منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ليجذب أنظار مانشستر يونايتد الساعي لتدعيم خط دفاعه.

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