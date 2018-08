مانشستر يونايتد يسعى لضم هاري ماغواير من ليستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تستعد لتقديم عرض مالي ضخم لضم الإنجليزي هاري ماغواير، قلب دفاع ليستر سيتي، قبل غلق الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لما ذكرته ت شبكة “سكاي سبورتس”، فإن يونايتد جدد اهتمامه بضم اللاعب مرة أخرى بعد تمسك ليستر سيتي باللاعب في أكثر من مناسبة سابقة.

وأضافت الشبكة أن إدارة “الشياطين الحمر” تسعى لحسم الصفقة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في 9 أغسطس/آب الجاري، مقابل نحو 80 مليون جنيه إسترليني.

Sky sources: Manchester United are preparing to make a bid for Leicester City's England defender Harry Maguire before Thursday's transfer deadline. #SSN pic.twitter.com/1kCkxqnyxX

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 5, 2018