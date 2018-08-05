مانشستر يونايتد يسعى لضم هاري ماغواير من ليستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تستعد لتقديم عرض مالي ضخم لضم الإنجليزي هاري ماغواير، قلب دفاع ليستر سيتي، قبل غلق الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لما ذكرته ت شبكة “سكاي سبورتس”، فإن يونايتد جدد اهتمامه بضم اللاعب مرة أخرى بعد تمسك ليستر سيتي باللاعب في أكثر من مناسبة سابقة.

وأضافت الشبكة أن إدارة “الشياطين الحمر” تسعى لحسم الصفقة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في 9 أغسطس/آب الجاري، مقابل نحو 80 مليون جنيه إسترليني.

Sky sources: Manchester United are preparing to make a bid for Leicester City's England defender Harry Maguire before Thursday's transfer deadline. #SSN pic.twitter.com/1kCkxqnyxX — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 5, 2018

وكشفت عن أن ماغواير سيصبح المدافع الأغلى في التاريخ إن تمت الصفقة، إذ سيكسر رقم الهولندي فيرجل فان دايك الذي انضم من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير الماضي مقابل 75 مليون جنيه استرليني.

وتألق ماغواير الموسم الماضي مع ليستر، قبل أن يظهر بصورة رائعة مع منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ليجذب أنظار مانشستر يونايتد الساعي لتدعيم خط دفاعه.