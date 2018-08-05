صفقة تبادلية ضخمة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي

يبدو أن كرة القدم الإنجليزية على موعد مع صفقة تبادلية ضخمة بين ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي، قبل أيام على نهاية سوق الانتقالات الصيفي.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل”، فإن توتر العلاقة بين المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال والبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، قربت رحيل اللاعب الفرنسي عن صفوف الشياطين الحمر.

وأضافت الصحيفة، أن مورينيو يريد التخلص من مارسيال، ويرغب في التعاقد مع البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي.

وأفادت الصحيفة، أن مورينيو يريد التعاقد مع ويليان بإدخال مارسيال في الصفقة، حيث يبحث تشيلسي عن مهاجم، في ظل تقارير عن بيع ألفارو موراتا الذي لم يظهر كما كان متوقعًا.

وأشارت “ديلي ميل”، إلى أن قيمة كل من ويليان ومارسيال تصل إلى 75 مليون جنيه إسترليني، لذلك قد تتم الصفقة بين الطرفين، دون دفع أي أموال.

ويبلغ مارسيال من العمر 22 عامًا، في حين عمر ويليان 29 عامًا.