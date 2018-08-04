هل يعيد نادي برشلونة جمع شمل فيدال وبول بوغبا؟

يبدو أن نادي برشلونة لم ينهِ سوق الانتقالات الصيفي، وما زال مستعدًا لإبرام صفقات قوية، وضم لاعبين من الطراز الأول.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إن برشلونة يسعى إلى تعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، بعد أن حسم صفقة التشيلي أرتورو فيدال من بايرن ميونخ.

لكن الصحيفة المقرَّبة من أسوار النادي الكتالوني شدّدت على أن التعاقد مع بوغبا ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو” أن برشلونة في حاجة لتعزيز خط الوسط، في ظل تقدم عمر سيرجيو بوسكيتش، وإيفان راكيتيتش، في حين يبلغ أرتورو فيدال المنضم حديثً 31 عامًا.

ووفقًا للصحيفة فإن إدارة نادي برشلونة ترى في “بول بوغبا” مستقبل الفريق، وأنها تسعى إلى التعاقد معها باستغلال توتر علاقته مع إدارة مانشستر يونايتد، ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وظهر بوغبا بشكل لافت في كأس العالم 2018 في روسيا، وقاد منتخب بلاده فرنسا للتتويج باللقب.