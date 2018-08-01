هل ينضم بوغبا إلى نادي برشلونة؟

يواصل برشلونة التفاوض مع لاعبي خط وسط لضم أحدهم لتعويض رحيل القائد أندريس إنيستا والبرازيلي باولينيو، ورغم أن اسم أدريان رابيو يتردد كثيرًا إلى أن ظهر اسم بول بوغبا كنجم محتمل انضمامه للنادي الكتالوني.

ولا يستمتع الدولي الفرنسي المتوج بكأس العالم بوقت جيد في مانشستر يونايتد ويبدو أنه على خلاف شديد مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وقد أبدى رغبته في العودة ليوفنتوس.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة يواصل البحث عن بدائل بما في ذلك بوغبا.

وقالت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية إن أبيدال اجتمع مع بوغبا في لوس أنغلوس حيث يقضي لاعب اليونايتد إجازته الحالية عقب التتويج بلقب المونديال.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الصفقة ستتجاوز105 ملايين يورو وهو المبلغ الذي دفعه يونايتد إلى يوفنتوس للحصول على خدمات اللاعب قبل عامين.

وتأتي هذه التحركات بعد رغبة إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة في ضم لاعب خط وسط يتناسب أسلوب لعبه مع طريقة لعب النادي الكتالوني.