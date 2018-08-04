ضربة قوية لنادي آرسنال قبل انطلاق الدوري الإنجليزي

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي أن مدافعه سياد كولاسيناك سيغيب عن الفريق بين 8 و10 أسابيع بسبب تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى.

وخرج اللاعب البوسني من الملعب خلال مباراة آرسنال ضد منافسه المحلي تشيلسي، الأربعاء الماضي، بعد كرة مشتركة مع فيكتور موزيس لاعب تشيلسي.

كما أضاف آرسنال أن لاعبه الويلزي آرون رامسي غاب عن المباراة بسبب إصابة في الساق، لكنه يأمل في العودة للمران هذا الأسبوع.

ويستهل آرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 12 من الشهر الحالي، عندما يستضيف مانشستر سيتي حامل اللقب على ملعب الإمارات في العاصمة لندن.

وستكون مواجهة مانشستر سيتي أول مباراة رسمية للمدرب الإسباني أوناي إيمري مع آرسنال، بعد أن تولّى تدريب الفريق اللندني خلفًا للمدرب الفرنسي آرسين فينغر، الذي غادر الغانرز بعد 22 عامًا.