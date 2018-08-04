أوناي إيمري يستهدف ضد لاعب منتخب كرواتيا إلى آرسنال

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال غير مقتنع بخط دفاعه، ويرغب في التعاقد مع الكرواتي دوماجوف فيدا مدافع بشكتاش التركي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا الخميس المقبل.

وكان فيدا ضمن اهتمامات نادي ليفربول الذي فضّل مدربه الألماني يورغن كلوب التخلي عن الصفقة، وتعزيز خط وسطه بعدما رفض الفريق التركي عرضًا بلغ 13،5 مليون جنيه إسترليني.

ويحتاج أوناي إيمري للتخلص من بعض مدافعيه قبل التقدم بعرض لضم الدولي الكرواتي، وعلى رأسهم الألماني شكودرن موستافي، والإنجليزي كالوم تشامبيرس.

ويضم آرسنال 6 لاعبين في قلب الدفاع، لكن الفرنسي لوران كوتشيليني مصاب، ولن يعود في بداية الموسم، وبحسب الصحيفة فإن أوناي إيمري يرغب بتعزيز الدفاع.

ويأمل آرسنال في إنهاء الصفقة مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، لكنه محتاج لبيع لاعبين بسرعة للتقدم بعرض لضم فيدا من بشكتاش.