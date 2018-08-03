سول كامبل يوجّه تحذيرًا لأوناي إيمري مدرب آرسنال

قال سول كامبل مدافع نادي آرسنال السابق إن المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للنادي الإنجليزي يجب أن يتأقلم على الإيقاع السريع للدوري الانجليزي الممتاز، إذا أراد قيادة النادي للنجاح هذا الموسم.

وتولى إيمري، المدرب السابق لباريس سان جيرمان وإشبيلية تدريب آرسنال خلفًا للمدرب السابق، الفرنسي آرسين فينغر في مايو الماضي.

ويرى كامبل، الذي خاص 210 مباريات مع آرسنال، إن تجربة ايمري ستكون مختلفة تمامًا عمّا واجهه في إسبانيا وفرنسا، عندما كان مدربًا لإشبيلية وباريس سان جيرمان على الترتيب.

ونقلت شبكة “سكاي سبورتس” عن كامبل قوله: “الدوري الممتاز سيكون مزعجًا، وليس مريحًا كما كان الأمر في بطولات الدوري الأخرى”.

“يجب عليه التأقلم مع الضغط كل أسبوع. بعض المدربين يشعرون بالصدمة لكن يجب على إيمري التأقلم سريعًا”.

وأضاف كامبل “إيمري من المدربين الذين ينظرون إلى لاعبين ومراكز معينة. من الناحية الدفاعية كان هذا ما نفتقده. أتمنى ألا يؤثر ذلك على الجانب الهجومي، وأن يعثر على التوازن المطلوب”.

ويبدأ آرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي يوم 12 من الشهر الحالي، عندما يلاقي منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب.

يشار إلى أن كامبل، البالغ من العمر 43 عامًا، لعب لآرسنال بين 2001 و2006، عندما انضم إليه من توتنهام، ثم لعب للغانرز 6 أشهر بين يناير ويونيو من العام 2010. وأحرز مع الفريق لقبين في الدوري، و3 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في الدرع الخيرية ولقبًا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.