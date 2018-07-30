آرسنال يرغب في صفقة تبادلية مع نادي برشلونة.. تعرف على أطرافها

ما زال الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال، يسابق الزمن لتعزيز صفوف فريقه والتخلص من بعض اللاعبين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا يوم 9 من الشهر المقبل.

وحسب صحيفة ” صن ” يرغب برشلونة في التخلص من الجناح الدولي الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي في ظل اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي ويليان من تشيلسي، وقد يطلب إدماج النجم الويلزي أرون رامزي في صفقة انتقاله لآرسنال.

وحسب الصحيفة البريطانية فالنجم الويلزي ما زال لم يحسم بشكل نهائي بقاءه في آرسنال رغم كونه قد لمّح لإمكانية استمراره في حال اختياره قائدًا للفريق.

وحددت إدارة آرسنال مبلغ 50 مليون يورو للتخلي عن اللاعب سابقًا.

من جهة أخرى ذكرت ” صن ” أن المدرب الإسباني أعطى موافقته لرحيل الحارس الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا والذي ستكون وجهته القادمة فريق بيشكتاش التركي.

ويأتي رحيل الحارس الدولي الكولومبي في ظل تواجد الحارس المخضرم بيتر تشيك وقدوم الحارس الألماني بيرند لينو من فريق باير ليفركوزن ليصبح أوسيبينا الحارس الثالث في آرسنال.