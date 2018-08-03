مانشستر سيتي يُبرم أضخم صفقة في تاريخه بالتعاقد مع “بوما”

أشارت تقارير صحفية إلى أن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أبرز صفقة مع شركة “بوما” الألمانية لإنتاج الملابس والمستلزمات الرياضية بقيمة 50 مليون إسترليني في العام الواحد، بداية من موسم 2019-2020.

وهذا الاتفاق هو الأكبر في تاريخ النادي، وسيكون ثالث أكبر صفقة في الدوري الممتاز خلف منافسيه مانشستر يونايتد، وتشيلسي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن هذه الصفقة ستشمل مجموعة سيتي لكرة القدم بالكامل، باستثناء فريق نيويورك سيتي.

إذ أن جميع أندية الدوري الأمريكي للمحترفين ملتزمة بالتعاقد مع “أديداس” كجزء من اتفاق بين رابطة الدوري والشركة الألمانية الشهيرة.

وكما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، فإن صفقة سيتي الحالية مع شركة “نايكي” الأمريكية يحصل بموجبها بطل إنجلترا على 20 مليون إسترليني في الموسم، لكن صفقة “بوما” الجديدة ستمنح النادي أكثر من ضعف ما يحصل عليه من “نايكي”.

وتدفع “بوما” 30 مليون جنيه إسترليني لآرسنال، وهو نفس الرقم الذي تدفعه “نايكي” لتوتنهام هوتسبير ، بينما عمل الرئيس التنفيذي لسيتي فيران سوريانو على زيادة حصة النادي الاستثمارية.

ويتصدّر برشلونة أندية العالم بحصوله على مئة مليون إسترليني في الموسم الواحد من خلال تعاقده مع “نايكي” الممتد حتى 2028.