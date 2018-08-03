غوارديولا يطمح لبدء الموسم الجديد مع مانشستر سيتي بالفوز على تشيلسي

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة إن رياض محرز المنضم حديثًا للفريق يتعافى من كدمة في الكاحل أُصيب بها خلال استعدادات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، مضيفًا أن المهاجم الجزائري ربما يكون ضمن التشكيلة الأساسية لبطل الدوري في مواجهة تشيلسي في مباراة درع المجتمع بعد غدٍ الأحد.

وتم استبدال محرز، الذي انضم لسيتي في عقد يمتد لخمس سنوات في وقت سابق هذا الشهر، عقب تدخل عنيف من كريس ريتشاردز مدافع بايرن في الشوط الأول من اللقاء الأخير للفريق خلال فترة الاستعداد قبل بداية الموسم في الولايات المتحدة.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحفي:”حالة محرز جيدة، وكان يشعر ببعض الألم، لكنه عاد للمران الأربعاء، وأعتقد أن بمقدوره المشاركة في مباراة الأحد”.

ولن يشارك كل من رحيم سترلينغ، وكيفن دي بروين، في المباراة لأنهما غير جاهزين عقب المشاركة في منافسات كأس العالم.

وأضاف غوارديولا الذي قاد سيتي للجمع بين لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الرابطة:”لن يشارك كيفن وسترلينغ، لكنهما سيعودان بعد مباراة الأحد، واعتبارًا من يوم الاثنين سيعود الجميع، وسنفكر بكيفية الحفاظ على المستوى الذي حققناه الموسم الماضي”.

ويأمل سيتي بأن يكون أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد جاره مانشستر يونايتد، الذي حقق هذا الإنجاز قبل عشر سنوات، يحافظ على اللقب لموسمين متتاليين.

ويقف تشيلسي بطل كأس الاتحاد في طريق سيتي لافتتاح الموسم الجديد بإحراز بطولة، وحلَّ الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب نابولي السابق مكان مواطنه أنطونيو كونتي في تدريب الفريق اللندني.

وأضاف غوارديولا:”أنا سعيد بوجوده (ساري) في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسأستفيد كثيرًا من رؤية فريقه أسبوعيًا، وشاهدت ثلاث مباريات، وقد نجح فيما أراد، فالفريق بات يلعب بالطريقة التي يريدها ساري في وقت قصير.

وتابع:”أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة، فدائمًا ما يكون تشيلسي منافسًا قويًا، وكما كان الحال مع أنطونيو (كونتي) سيكون الأمر كذلك مع ماوريتسيو (ساري)، وطريقته في اللعب تتناسب تمامًا مع الكرة الإنجليزية”.

وسيتوجّه تشيلسي لمواجهة هدرسفيلد تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز في 11 أغسطس، بينما سيحل سيتي ضيفًا على آرسنال في لندن في اليوم التالي.