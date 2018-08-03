لهذا السبب.. ألفارو موراتا يتخلّى عن الرقم 9 في تشيلسي

تخلّى الإسباني ألفارو موراتا عن الرقم “9 ” في تشيلسي لينتقل إلى الرقم “29 ” مخلدًا ذكرى زيادة طفليه التوأم يوم 39 من الشهر الماضي، وربما أيضًا ليكسر النحس الذي لازمه الموسم الماضي.

وكتب المهاجم الإسباني:”إنه يوم لن أنساه أبدًا، وعائلتي مهمة جدًا بالنسبة لي، وغيّرت رقمي من أجل زوجتي أليس، وأبنائي، واخترت هذا الرقم لأخلّد ذكرى يوم خاص، وآسف بالنسبة للأنصار الذين اشتروا قميصي برقمي السابق، لكنني متأكد أنهم سيتفهمون.”

وربما يأتي تغيير المهاجم الإسباني لرقمه لفتح المجال أمام صفقة جديدة لفريق تشيلسي الذي ما زال يبحث عن قلب هجوم بعدما فضّل غوانزالو هيغوين الرحيل نحو ميلان.

ورُزق المهاجم الإسباني ألفارو موراتا بطفلين توأم يوم 29 من الشهر الماضي، وأطلق عليهما اسمي ليوناردو، وأليساندرو.