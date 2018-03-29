موراتا ينضم لقائمة المرشحين لخلافة ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ

دخل ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي دائرة اهتمام بايرن ميونخ ليكون بديلًا لهداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي القريب من الانضمام لريال مدريد الصيف الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن مهاجم ريال مدريد السابق انضم لقائمة مختصرة من المهاجمين، وضعهم النادي البافاري للاختيار بينهم لخلافة المهاجم البولندي فارع الطول.

ورغم تأكيد بايرن ميونخ تمسكه بليفاندوفسكي، إلا أن النادي يدرك تمامًا رغبة اللاعب في الانتقال إلى ريال مدريد رغم ارتباطه بعقد مع النادي البافاري.

وذكرت تقارير صحفية أن ليفاندوفسكي البالغ عمره 29 عامًا على استعداد لتسليم طلب كتابي للنادي الألماني يعلن فيه رغبته في الرحيل؛ من أجل خوض تحدٍ جديد في الليغا.

وفي حال حدوث ذلك سيحتاج بايرن ميونخ إلى بديل، وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن موراتا أحد أبرز هؤلاء البدلاء.

وانضم المهاجم الإسباني إلى تشيلسي بداية الموسم الماضي وسجل ثمانية أهداف في أول تسع مباريات، ومع ذلك أنهى مؤخرًا صيامًا عن الأهداف استمر ثلاثة شهور، عندما سجل في فوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ليستر سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشعر المهاجم الشاب بقلق من غيابه عن كأس العالم المقبلة في روسيا، نظرًا لغيابه عن تشكيلة إسبانيا التي تعادلت 1-1 مع ألمانيا واكتسحت الأرجنتين 6-1 وديًا الأسبوع الحالي.

ويفكر بايرن ميونخ أيضًا في تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الذي سجل هدف الفوز في لقاء الفريقين في البوندسليغا قبل أسبوعين.

وكذلك إدينسون كافاني بين المرشحين لخلافة ليفاندوفسكي، في حال انتقال الأخير إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.