نادي تشيلسي يمدد عقد لاعبه بيدرو رودريغيز (فيديو وصور)

جدد نادي تشيلسي الإنجليزي عقد صانع اللعب، الإسباني بيدرو رودريغيز لمدة عام واحد، وبالتالي فإنه سيظل في الفريق حتى 2020.

وانضم المهاجم الإسباني البالغ من العمر 31 عامًا إلى تشيلسي العام 2015 قادمًا من نادي برشلونة.

وشارك بيدرو مع تشيلسي في 131 مباراة في جميع المسابقات وفاز مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2017 وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

ونقل الموقع الرسمي لتشيلسي على الإنترنت عن بيدرو قوله: “من المهم بالنسبة لي الاستمرار مع تشيلسي، أشعر بالراحة هنا وأرغب في الفوز بألقاب جديدة، وأريد مساعدة الفريق وتسجيل أهداف”.

وقبل انضمامه إلى تشيلسي خاض بيدرو مع برشلونة أكثر من 300 مباراة، وأحرز حوالي 20 لقبًا، من بينها 3 في دوري أبطال أوروبا أعوام 2009 و2011 و2015.

ويستهل تشيلسي موسمه بمواجهة مانشستر سيتي بطل الدوري في مباراة درع المجتمع، يوم الأحد القادم، قبل 6 أيام من مواجهة هدرسفيلد تاون خارج ملعبه في افتتاح الدوري الإنجليزي يوم 11 أغسطس.

