تشيلسي يحسم موقفه من انتقال حارسه تيبو كورتوا إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن نادي تشيلسي قرر عدم بيع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” أن تشيلسي رفض بيع كورتوا إلى ريال مدريد، بعد الفشل في العثور على البديل المناسب.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصدر من النادي اللندني قوله إن تشيلسي لن يبيع كورتوا؛ لأنه يصعب عليه إيجاد حارس بقيمة كورتوا في المرحلة الحالية.

ويتردد أن ريال مدريد يسعى بقوة للتعاقد مع كورتوا، البالغ من العمر 27 عامًا، مقابل 35 مليون جينه إسترليني.

وحال تمسك تشيلسي بموقفه بالتمسك بكورتوا؛ فإنه سيكون مهددًا بفقدانه دون أي مقابل مادي، إذ إن عقد الحارس البلجيكي مع البلوز ينتهي صيف العام 2019.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي استفسر عن إمكانية ضم حارس مرمى أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، وكيفن تراب حارس مرمى باريس سان جيرمان، وأن البلوز حاول ضم أليسون باكير لكن ليفربول نجح في ضم الحارس البرازيلي.