آدم لالانا: ليفربول يملك “كل مقومات” الفوز وتحقيق البطولات

قال آدم لالانا، لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، إن فريقه يضم لاعبين قادرين على وضع حد لغياب البطولات عن النادي الموسم المقبل.

وعزز ليفربول تشكيلته بضم أربعة لاعبين جدد قبل انطلاق الموسم الجديد، هم حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر والجناح شيردان شاكيري إضافة إلى لاعبي الوسط فابينيو ونابي كيتا.

ويتطلع اللاعب الدولي الإنجليزي إلى تعزيز قدرات الفريق بهدف التتويج الذي أفلت من ليفربول في عدة مناسبات، بعد أن خسر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، منذ أن تولى يورغن كلوب تدريب الفريق في 2015.

وقال لالانا لوسائل إعلام بريطانية: “أنا سعيد لوجودي في فريق كبير مثل ليفربول سينافس مجددًا على الألقاب، كما أنني أتطلع للعب مرة أخرى مع منتخب إنجلترا، بالنسبة للنادي أريد فقط أن أتقدم خطوة جديدة الآن. وصلنا للمباراة النهائية عدة مرات، لكننا لم نحقق الفوز وهو أمر نحتاج إلى تغييره”.

وأضاف: “يملك الفريق كل المقومات إضافة إلى الخبرة التي اكتسبناها والتشكيلة التي وضعناها معًا، بجانب اللاعبين الجدد الذين سيفيدون الفريق في الانتقال للمرحلة التالية”.

ويعتقد لالانا أيضًا أن بوسع ليفربول أن يتحدى مانشستر سيتي الذي فرض سيطرته بشكل كامل وقياسي الموسم الماضي قبل أن يفوز بالدوري.

وأوضح: “بالطبع سنكون من بين الفرق التي تسعى لملاحقة سيتي، نأمل أن يتمكن ليفربول مع ثلاثة أو أربعة فرق أخرى من تقليص فارق النقاط مع سيتي هذا العام وهو ما سيجعل الدوري أكثر إثارة”.

وسيواجه ليفربول منافسه وست هام يونايتد في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز في 12 أغسطس/ آب.