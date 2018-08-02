تشمل ليفاندوفسكي.. مانشستر يونايتد يرغب بصفقة تبادلية مع بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن نادي بايرن ميونخ الألماني يرغب في التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب فريق مانشستر يونايتد وهو ما قد يؤدي لصفقة تبادلية بين الفريقين.

ويطلب مانشستر يونايتد 70 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن نجمه الفرنسي الذي يعيش وضعًا سيئًا في الفريق، ويرغب البرتغالي جوزيه مورينيو في التخلص منه، لكن إدارة بايرن ميونخ ليست مستعدة لدفع أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في استغلال رغبة بايرن ميونخ في ضم مارسيال للتعاقد مع المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، والذي أبدى دائمًا إعجابًا بمؤهلاته كقلب هجوم.

ورغم تصريحات كارل هاينز رومينيغه رئيس بايرن ميونخ بأن ليفاندوفسكي ليس للبيع ولن يغادر الفريق، لكن رغبة الفريق الألماني في إيجاد بدائل للجناحين الهولندي آريين روبين والفرنسي فرانك ريبيري المتقدمين في السن قد تدفعه للتخلي عن المهاجم البولندي.

وأبدت عدة فرق إنجليزية رغبة قوية في التعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال بينها توتنهام وتشيلسي، لكن مانشستر يونايتد لا يرغب في بيعه لفريق منافس في الدوري المحلي.