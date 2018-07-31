كوفاتش مدرب بايرن ميونخ: ليفاندوفسكي لن يرحل

حسم نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، مسألة رحيل روبرت ليفاندوفسكي عن النادي البافاري، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال كوفاتش لشبكة سكاي سبورتس: “لا يوجد جديد بشأن روبرت، الوضع الحالي هو أنه لن يترك النادي لأنه مهاجمنا الأول، وبالتأكيد نحن لا نريد أن نفقده، صحيح أن روبرت يفكر في اللعب في مكان آخر. بطبيعة الحال، هناك ما يرغبه وهناك ما نريده نحن”.

وأضاف: “نحن بايرن ميونخ نمتلك مهاجمًا كبيرًا. روبرت مرتبط بعقد… سيبقى بالتأكيد لأطول فترة ممكنة”.

وأكد كوفاتش أنه لا يتوقع أن يؤثر الحديث عن الانتقال لنادٍ آخر على ليفاندوفسكي في الموسم الجديد، قائلًا: “إنه لاعب محترف ويدرك أنه يمتلك شيئًا ليثبته لنفسه وللآخرين. يدرك هذا بالفعل لكننا سنقولها مرة أخرى.. يجب عليه رفع مستواه.

وتابع: “يريد أيضًا تسجيل أهداف وأن يكون ناجحًا، روبرت ليفاندوفسكي يرمز إلى الأهداف والنجاح وسيثبت ذلك في المستقبل”.

وتصدر ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا قائمة هدافي بايرن في ثلاثة من المواسم الأربعة الأخيرة عقب انضمامه في 2014، وسجل 40 هدفًا أو أكثر في المواسم الثلاثة الماضية.

ويبدأ بايرن مشواره في الدوري ضد هوفنهايم يوم 24 أغسطس/ آب.