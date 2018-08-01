إيفرتون يضم المدافع لوكاس ديني من نادي برشلونة

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع لوكاس ديني من نادي برشلونة الإسباني لمدة 5 سنوات.

وينضم لاعب منتخب فرنسا البالغ من العمر 25 عامًا إلى ايفرتون بعد موسمين في برشلونة، إذ شارك في 46 مباراة بجميع المسابقات.

وقال ديني لموقع إيفرتون: “أريد إظهار أفضل ما عندي هنا، وأن أكتشف أفضل بطولة دوري في العالم. الكل يحب الدوري الإنجليزي.

“لست خائفًا بل أشعر بالحماس. بالنسبة لي هذا تحدٍ جديد لاكتشاف البلد والدوري والناس في نادٍ رائع مثل إيفرتون. إنه أمر مذهل”.

ولعب ديني، الذي لم ينضم لتشكيلة فرنسا الفائزة بكأس العالم، من قبل في باريس سان جيرمان بطل فرنسا، وفاز معه بلقبين في الدوري الفرنسي، كما انضم إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة.

وأشاد ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون، بلاعبه الفرنسي الجديد ورحب بالمنافسة بينه وبين ليتون بينز في مركز الظهير الأيسر.

وقال سيلفا: “إنه لاعب من طراز رفيع، ويمتلك قدرات فنية جيدة.. وأظهر وجهه الحقيقي في برشلونة”.

وأضاف: “سيضيف لوكاس منافسة في مركز امتلكنا فيه ليتون بينز فقط الموسم الماضي، وهو معتاد على الانتصارات. هذه هي عقليته بعدما فاز بعدة ألقاب في مسيرته”.

ويحل إيفرتون ضيفًا على ولفرهامبتون واندرارز في مباراته الافتتاحية في الدوري يوم الـ11 من أغسطس/ آب.