الهولندي كلاسن يترك إيفرتون للانتقال إلى فيردر بريمن (صور)

انضم لاعب الوسط الهولندي دافي كلاسن إلى فيردر بريمن بعد أن قضى عامًا واحدًا فقط في إيفرتون المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفق ما أعلنه الناديان اليوم الجمعة.

وانتقل كلاسن (25 عامًا) قائد أياكس أمستردام السابق إلى إيفرتون قبل بداية الموسم الماضي لكنه عجز عن فرض نفسه على التشكيلة وخاض 16 مباراة فقط في جميع المسابقات.

وقال فرانك باومان المدير التنفيذي لفيردر بموقع النادي على الإنترنت: “نحن سعداء لأننا وجدنا اللاعب الذي نبحث عنه بالضبط”.

وأضاف: “يملك دافي مقومات عديدة ويتمتع بالموهبة والخبرة ولا يزال شابًا، سيساعد فريقنا منذ اليوم الأول”.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مالية أو مدة العقد لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني دفع نحو 12 مليون جنيه إسترليني (15.71 مليون دولار) لضم لاعب منتخب هولندا.

وقال فلوريان كوفلت مدرب فيردر بريمن: “وضحنا الأمور أمام دافي ونريده أن يتطور معنا في ناد مميز مثل فيردر بريمن”.

وخاض كلاسن 16 مباراة دولية مع هولندا وأكثر من 180 مباراة مع أياكس وفاز معه بـ 3 ألقاب للدوري الهولندي قبل انتقاله إلى إنجلترا.

