على غرار محمد صلاح وفيرمينو.. هل يوقع ساديو ماني عقدًا طويل الأمد مع نادي ليفربول؟

يرى يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، أن الأجواء داخل النادي ستساعد على الاحتفاظ بالمهاجم السنغالي ساديو مانو، ومساعدته على توقيع عقد طويل الأمد مع الريدز.

كان ليفربول نجح في الاحتفاظ بنجميه محمد صلاح وفيرمينو اللذين وقَّعا على عقدين جديدين.

وقال كلوب لوسائل إعلام بريطانية “عندما أتحدث عن الأجواء الإيجابية في النادي فهذا لا يقتصر على المدرجات. نحن في ليفربول فريق جماعي، ويرغب اللاعبون في أن يكونوا جزءًا من النادي”.

وأضاف “هذا أمر رائع وإنجاز كبير للنادي؛ لأنه بوسع فيرمينو وصلاح وماني والكثير من اللاعبين الآخرين الظهور بشكل مميز مع أي فريق آخر في العالم.

“موقفنا تطوّر لأن هذه النوعية من اللاعبين لم تلعب معنا ثم ترحل. الآن الأمر جيد لكن يجب علينا جميعًا أن نحقق شيئًا”.

ويبدأ ليفربول مشواره مع الدوري الإنجليزي يوم الـ12 من أغسطس المقبل.