دانييل ستوريدج يتطلع إلى عودة مختلفة مع نادي ليفربول

يستهدف المهاجم دانييل ستوريدج تجاوز مشاكله مع الإصابة ليعيد تقديم نفسه من جديد مع نادي ليفربول في الموسم الجديد 2018/2019 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثّرت الإصابات على مسيرة ستوريدج، وكان آخرها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ما قلص عدد مشاركته إلى 6 مباريات فقط مع وست بروميتش ألبيون، حيث لعب له معارًا من ليفربول.

وقدّم ستوريدج، البالغ من العمر 28 عامًا، أداءً مثيرًا للإعجاب في مباريات ليفربول استعدادًا للموسم الجديد، إذ سجل هدفًا في فوز الريدز 4/1 على مانشستر يونايتد، الأحد.

وبعد المباراة قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إن ستوريدج سيكون له دور مع الريدز إذا كان جاهزًا بدنيًا”.

وقال ستوريدج بعد المباراة: “لن يتغير النهم للفوز أبدًا. أتعامل بإيجابية مع كل يوم جديد. هذا كل ما سأفعله”.

وأضاف “فترة الاستعداد للموسم الجديد كانت رائعة.. إنه لأمر رائع أن أكون جزءًا من الفريق وأن أساعده على ضمان الفوز في المباريات”.

وتابع “كل ما أريده هو مساعدة الفريق على الفوز.. لم أشارك في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، لكننا كنا على مقربة من تحقيق الفوز، “نريد أن نفوز ببطولة”.

وسيلتقي ليفربول مع نابولي وتورينو الإيطاليين، في جولاته الإعدادية، على أن يلتقي ويستهام يونايتد في أولى جولات الدوري الإنجليزي يوم 12 أغسطس آب المقبل.