هل يرحل ديفيد لويز عن تشيلسي بعد تولي ساري قيادة الفريق؟.. اللاعب يجيب

نفى ديفيد لويز، مدافع تشيلسي، التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال إنه “يأمل في الفوز بالألقاب تحت قيادة المدرب الجديد ماوريتسيو سياري”.

وسيكون لدى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، الذي عاد لتشيلسي قادمًا من باريس سان جيرمان في 2016، الفرصة لإعادة ترسيخ مكانته في ستامفورد بريدج عقب موسم حافل بالإصابات بالنسبة له شهد خوضه 10 مباريات بالدوري فقط تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي.

وأدى تراجع مستواه إلى استبعاده من تشكيلة البرازيل في نهائيات كأس العالم التي جرت في روسيا هذا العام.

وقال لويز للصحفيين: “عدت ثانية إلى تشيلسي لأستمر. عندما اتخذت قراري بالعودة الى هنا قادمًا من باريس كان الهدف هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، والقيام بعمل شيء مع تشيلسي من جديد.

“أنا في غاية السعادة هنا”.

وشارك لويز في المباراتين الاستعداديتين لتشيلسي قبل بداية الموسم تحت قيادة ساري، الذي بدأ مسيرته مع الفريق بالفوز على إنترناسيونالي وبيرث غلوري.

وقال لويز: “أعشق فلسفة ساري. نلعب إلى الأمام مع الاستحواذ على الكرة كثيرًا بطريقة فنية.

“يحاول أن يساعدنا كل يوم لمعرفة فلسفته سريعًا.

“أي فلسفة جديدة تستغرق بعض الوقت. لكن الأمر يتوقف علينا أيضًا. لو كرسنا وقتنا كل يوم وقمنا بكل ما هو مطلوب منا في التدريبات، فإننا سنتعلم سريعًا”.

وسيلعب تشيلسي أمام غريمه المحلي آرسنال وأولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في بقية المباريات التي تسبق الموسم، قبل أن يواجه مانشستر سيتي في لقاء درع المجتمع في الخامس من أغسطس/ آب المقبل.