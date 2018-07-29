نادي تشيلسي يستهدف لاعب وسط منافسه آرسنال

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، عن سعي تشيلسي للتعاقد مع لاعب وسط من منافسه آرسنال، في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” أن تشيلسي على استعداد لتقديم عرض بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، لضم الويلزي آرون رامزي.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي سيبدأ التحرك للتعاقد مع رامزي البالغ من العمر 27 عامًا.

وانضم رامزي إلى آرسنال العام 2008 وقضى فترة إعارة في كارديف سيتي العام 2011، علمًا أن عقده مع الغانرز ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وشارك رامزي مع آرسنال في 331 مباراة، سجل فيها 59 هدفًا وصنع 57.

وقال أوناي إيمري مدرب آرسنال الجديد إنه يريد الاعتماد على رامزي بشكل أساسي الموسم المقبل.