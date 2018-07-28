مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان.. رقصة بدلاء “الغانرز” تخطف الأنظار (فيديو)

خطفت الرقصة التي أداها لاعبو فريق آرسنال خلال مواجهة باريس سان جيرمان، اليوم السبت، الأنظار، خاصة بعد الفوز العريض الذي حققه الفريق الإنجليزي على نظيره الفرنسي، بنتيجة 5-1.

وظهر على دكة البدلاء مسعود أوزيل، بعد أسبوع متوتر للاعب الألماني، وبجواره أوباميانغ والدولي المصري محمد النني، وهم يرقصون فرحًا بالفوز الكبير.

وأعلن أوزيل اعتزال اللعب الدولي مع بلاده بداعي “العنصرية”؛ بسبب أصوله التركية، لكنه بدا في حالة رائعة أمام باريس سان جيرمان.

وأشرك آرسنال تشكيلة قوية، وارتدى أوزيل شارة القيادة أمام العملاق الفرنسي الذي اعتمد على مجموعة من اللاعبين الشبان إلى جانب الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

دكة بدلاء أرسنال ???? pic.twitter.com/1vM7IDQRQK — صقر | S8R ▶️ (@OM9_SR3_) July 28, 2018

وسجل أوزيل مبكرًا بعد مرور 13 دقيقة بعد تمريرة من بيير-إيمريك أوباميانغ قبل أن ينقذ بوفون، الذي خاض 176 مباراة دولية، عدة فرص خطيرة من أليكس أيوبي وأوباميانغ وهنريخ مخيتاريان.

وبدأ سان جيرمان الشوط الثاني بقوة، وأدرك التعادل بواسطة كريستوفر نكونكو من ركلة جزاء.

وأضاف البديل ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني لآرسنال بتسديدة رائعة في شباك بوفون، قبل أن يضع المهاجم الفرنسي الكرة برأسه في المرمى من مدى قريب، ويسجل مجددًا وتصبح النتيجة 3-1.

وسجل المدافع روب هولدينغ والمهاجم الشاب إيدي نكيتياه الهدفين الرابع والخامس في الدقائق الأخيرة، ليخرج آرسنال بالانتصار بعد خسارته وديًا بركلات الترجيح أمام أتلتيكو مدريد، يوم الخميس الماضي.