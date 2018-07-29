هل يحتاج نادي ليفربول للتعاقد مع مدافع جديد؟.. كلوب يجيب

شد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على عدم حاجة ناديه للتعاقد مع مدافع جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور”، اليوم الأحد: “أنا سعيد مع اللاعبين الموجودين في الفريق، ولكي نكون صادقين، لا أرى الحاجة للتعاقد مع مدافع”.

وأضاف كلوب: “جو غوميز يوفر لنا الكثير من الأشياء التي لا نجدها في سوق الانتقالات”.

ويشارك ليفربول في بطولة الكأس الدولية للأبطال، دون ديان لوفرين وجويل ماتيب، مدافعي الفريق، حيث يلعب غوميز في عمق الخط الخلفي بجانب فرجيل فان ديك.

وذكرت الصحيفة أن المدرب الألماني، سيعتمد على غوميز في أول مباراة للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي، أمام وست هام، يوم الـ 12 من أغسطس/ آب المقبل.