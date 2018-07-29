رغم خسارة مانشستر يونايتد ضد ليفربول.. مورينيو: هذه المباراة كانت بلا قيمة

قلل جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، من خسارة فريقه أمام ليفربول 4-1 في بطولة الكأس الدولية للأبطال، مساء أمس السبت.

وقال مورينيو عقب المباراة: “بصراحة، هذه المباراة كانت بلا قيمة، إنها بلا قيمة، “إريك بايلي، مدافع الفريق، كان مصابًا وكان من المفترض ألا يشارك في المباراة”.

وأضاف: “ولكنه عنده علم بإصابة كريس سمولينغ بشكل مفاجئ، قرر المشاركة حتى لا ندافع بـ5 أطفال ضد محمد صلاح وماني، بايلي يعاني الآن من آلام في الكاحل ولكنه فتى شجاع”.

وتابع: “أغلب المجموعة التي شاركت ضد ليفربول لن تلعب ضد ليستر سيتي، بل ومن بينهم من سيكون خارج القائمة بالكامل. كذلك ماتيتش لن يلعب ضد ليستر بسبب عملية جراحية خضع لها”.

اللي فاتته المباراة وماتابعها … اهداف مباراة ليفربول 4-1 مانشستر يونايتد كاملة l الكاس الدولية للابطال 29/7/2018 (HD) pic.twitter.com/X7nZ9Y7Fs6 — Y_a_s_s_e_r_FalcoN (@YasserFalcon) July 28, 2018

وكشف: “ماتيتش سيخضع لعملية جراحية بعد إصابته خلال كأس العالم، ولن يكون جاهزًا لبداية الموسم”.

وسخر مورينيو من طاقم الحكام، قائلًا: “الحكام جاءوا من اتحاد البيسبول وظنوا أنها مباراة في البيسبول قبل أن يكتشفوا أنها مباراة في كرة القدم”.

وعن الصفقات التي سيبرمها فريقه، أوضح: “‏ “لا أعتقد أنني سأحصل على صفقتين، سأحصل على صفقة وحيدة رغم أنني منحت النادي قائمة من 5 أسماء على الأقل قبل بضعة أشهر. لنرى إن كنا سنعقد تلك الصفقة الوحيدة”.