إصابة رياض محرز في فوز مانشستر سيتي على بايرن ميونخ في الكأس الدولية للأبطال (فيديو)

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا وديًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على ملعب “هارد روك”، ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال بالولايات المتحدة الأمريكية.

تقدم بايرن ميونخ على السيتي بثنائية في الشوط الأول، عبر مرتان شعباني في الدقيقة الـ 15 وآريين روبين في الدقيقة الـ 23، وقبل نهاية الشوط بقليل، نجح البديل البرتغالي بيرنارد سيلفا في تقليص الفارق الإنجليزي.

وفي الشوط الثاني انتفض السيتزينز، حيث سجل لوكاس نميشا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 51 مستغلًا كرة ارتدت من يد حارس مرمى بايرن ميونخ.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع انتهاء اللقاء بالتعادل، عاد سيلفا ليحزر هدف الفوز للمان سيتي في الدقيقة الـ 70 من تسديدة مميزة.

وشهدت المباراة إصابة الدولي الجزائري رياض محرز، المنضم حديثًا للسيتي، إذ غادر على إثرها اللقاء.

Pep says he doesn't know how bad Riyad Mahrez's ankle injury is yet. pic.twitter.com/bcrFsb9U8x

— City Watch (@City_Watch) July 29, 2018