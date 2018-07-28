رياض محرز: رفضت عروضًا كثيرة من منافسين للانضمام لمانشستر سيتي

اعترف الدولي الجزائري رياض محرز أنه رفض عروضًا أخرى من منافسين لمانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، قبل أن يحقق حلمه باللعب للفريق.

ووقَّع محرز على عقد لمدة 5 سنوات مع سيتي، وكان قريبًا من الانضمام إليه في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الصفقة تأجلت حتى انتهاء الموسم.

ورفض ليستر سيتي الاستغناء عن محرز البالغ من العمر 27 عامًا في يناير/كانون الثاني الماضي، وبالغ في مطالبه المالية، حيث تمسَّك بالحصول على 95 مليون إسترليني ليتم حسم الصفقة الشهر الحالي مقابل 60 مليون فقط.

وقال محرز لموقع ESPN FC التابعة لشبكة ESPN التلفزيونية:”من الجيد أن تهتم بك العديد من الأندية، لكنني اخترت الانضمام إلى سيتي.. فهو نادٍ كبيرٍ ويضم لاعبين كبارًا، ومديرًا فنيًا رائعًا، وكل شيء جيد هنا لتطوير أدائي، والفوز بالبطولات”.

وخاض محرز أول مباراة مع سيتي في كأس الأبطال الدولية، والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف أمام بروسيا دورتموند في شيكاغو قبل الخسارة مجددًا بهدفين مقابل هدف أمام ليفربول في نيويورك.

ويملك الدولي الجزائري فرصة كبيرة لإقناع غوارديولا بقدراته في ظل غياب 16 من لاعبي سيتي عن الفترة الحالية لحصولهم على إجازة عقب المشاركة بكأس العالم.

ويمكن أن يبدأ أولى مباريات الموسم أمام تشيلسي في كأس درع المجتمع في الخامس من أغسطس/آب المقبل.

وأضاف محرز:”لقد تدربنا جيدًا، ونعمل بجدية، ويتبقى أمامنا أسبوعان قبل بداية الموسم، لذلك نحن بحاجة للاستمرار والعمل، وسنرى، ولا أعرف ما يعتقده بيب بشأن إضافتي للفريق، لكن طالما قام بشرائي من ليستر إذن هو يثق بقدراتي، وأنا جزء من الفريق، وحضرت للمساعدة، وأعتقد أن المنافسة بين اللاعبين تُطوّر مستوياتهم”.

وسيلعب “محرز” في نفس مركز الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ الذي لم يظهر بشكل جيد مع إنجلترا في كأس العالم الأخيرة، ولم يسجل أي هدف في مشوار الفريق نحو قبل النهائي.