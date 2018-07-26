مانشستر سيتي ضد ليفربول.. شاهد عناق محمد صلاح ورياض محرز بعد المباراة (فيديو)

تبادل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي العناق، عقب نهاية مباراة الفريقين الودية في كأس الأبطال الدولية، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف.

وأظهرت كاميرا المباراة لحظة مصافحة النجمين وعناقهما، حيث تبادلا الحديث بشكل ودي بعد المباراة.

محمد صلاح ورياض محرز بعد نهاية المباراة .. pic.twitter.com/t9br4lfYKM — صقر | S8R ▶ (@OM9_SR3_) ٢٦ يوليو ٢٠١٨

وأحرز صلاح مهاجم نادي هدف التعادل لفريقه، بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 62، وأحرز هدف التعادل لليفربول بضربة رأس في الدقيقة 63.

وأهدر هداف الدوري الانجليزي الموسم الماضي برصيد 32 هدفا فرصة منح ليفربول التقدم عندما سدد في العارضة من وضع انفراد.

ووجه ليفربول اللكمة الأولى لمانشستر سيتي منافسه على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عندما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 في مباراة ودية في كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة الليلة الماضية.