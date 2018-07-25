بعد ترشح محمد صلاح.. هذه طريقة التصويت لأفضل لاعب في العالم 2018

التحق المصري محمد صلاح والفرنسي كيليان مبابي بالمرشَحين الدائمَين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بالقائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم، والتي أُعلنت أمس الثلاثاء.

وساعد رونالدو، الذي نال الجائزة في آخر عامين، ريال مدريد للتتويج باللقب الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا قبل انتقاله إلى يوفنتوس بعد انتهاء الموسم.

وتصدر الأرجنتيني ميسي الهدافين مسجلًا 34 هدفًا خلال مشوار برشلونة نحو تحقيق لقبه الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني خلال أربعة مواسم.

وانضم إليهما صلاح الذي استحوذ على معظم الجوائز الفردية في إنجلترا في الموسم الماضي، وخاصة (أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز) وقاد ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا، كما قاد مصر لبلوغ كأس العالم لأول مرة منذ 1990.

ودخل مبابي (19 عامًا) القائمة أيضًا بعد تتويجه بالثلاثية المحلية مع باريس سان جيرمان، كما ظهر بأداء رائع مع فرنسا الفائزة بكأس العالم في روسيا.

وانضم مبابي إلى مواطنيه أنطوان غريزمان ورفائيل فاران بالقائمة المؤلفة من عشرة لاعبين.

رابط وطريقة التصويت..

ويتم اختيار أفضل لاعب في العالم من خلال 4 طرق تصويت متساوية فيما بينهم بنسبة 25% هي تصويت الجماهير عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمى ومدربي منتخبات العالم وقادة منتخبات العالم ومجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم.

ويتم تجميع كل الأصوات بالنسب المحددة من الاتحاد الدولي، وهي 25% لكل فئة ويتم الإعلان عن الفائز في الـ24 من سبتمبر المقبل.

وبذلك لا يعتبر التصويت الجماهيري حاسمًا في اختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2018، لكنه يبقى عاملًا مساعدًا.

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالفعل باب التصويت أمام الجماهير لاختيار الأفضل من وجهة نظرهم، إذ يمكن بدء عملية التصويت من خلال هذا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط، الذي سيطلب من المصوّت عدة خطوات كتسجيل الدخول، ثم التأكد من الهوية، قبل التصويت مباشرة.