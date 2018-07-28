شاكيري يحرز هدفا مذهلا في فوز ليفربول ضد مانشستر يونايتد بكأس الأبطال الدولية (فيديو)

حقق نادي ليفربول فوزا عريضا على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، وديا في البطولة الدولية للأبطال ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وتسبب محمد صلاح فى تسجيل هدف الريدز الأول من ركلة جزاء، بعدما تعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء، وسددها السنغالى ساديو مانى فى الدقيقة 28 من زمن اللقاء.

ولكن نجح أندرياس بيريرا فى إدراك هدف التعادل سريعا لليونايتد من ضربة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة فى الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وعاد ليفربول للتقدم من جديد فى الدقيقة 66 من زمن المباراة عن طريق المهاجم دانييل ستوريدج، ثم أضاف أوجو الهدف الثالث من ركلة جزاء بالدقيقة 74 من زمن المباراة.

وسجل النجم السويسرى شاكيرى هدفا رائعا من ضربة مقصية خرافية بالدقيقة 82، فى الظهور الأول للنجم السويسرى مع الريدز.