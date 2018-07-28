أهداف مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. ماني يتقدم للريدز.. وبيريرا يتعادل (فيديو)

سجل ساديو ماني الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك مانشستر يونايتد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.
وجاء الهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح محمد صلاح، وانبرى لها ماني وسددها على يمين حارس اليونايتد، في الدقيقة 28.
Salah draws the penalty, and Mane converts to open up the scoring #ICC2018 #MUFC #LFC #MUNLFC pic.twitter.com/xdPcpu3sEB
— Jonah Takalua (@Destaquito2) July 28, 2018
وفي الدقيقة 31 تعادل مانشستر عن طريق أندرياس بيريرا.
What perfect free kick from Pereria #ICC2018 #MUFC #LFC #MUNLFC pic.twitter.com/VFWfNwH4SR
— Jonah Takalua (@Destaquito2) July 28, 2018
وكان ليفربول تغلب فى المباراة الماضية على مانشستر سيتى بنتيجة 2 – 1، بينما تفوق مانشستر يونايتد على ميلان الايطالى بنتيجة 9 – 8 عبر ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى 1\1.
تنص لوائح بطولة الكأس الدولية للأبطال على حصول الفريق الفائز على 3 نقاط، وفى حال انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح وفى تلك الحالة يحصل الفريق الفائز على نقطتين والمهزوم على نقطة واحدة.