أهداف مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. ماني يتقدم للريدز.. وبيريرا يتعادل (فيديو)

سجل ساديو ماني الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك مانشستر يونايتد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وجاء الهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح محمد صلاح، وانبرى لها ماني وسددها على يمين حارس اليونايتد، في الدقيقة 28.

Salah draws the penalty, and Mane converts to open up the scoring #ICC2018 #MUFC #LFC #MUNLFC pic.twitter.com/xdPcpu3sEB

— Jonah Takalua (@Destaquito2) July 28, 2018