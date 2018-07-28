أهداف مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. ماني يتقدم للريدز.. وبيريرا يتعادل (فيديو)

سجل ساديو ماني الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك مانشستر يونايتد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وجاء الهدف من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح محمد صلاح، وانبرى لها ماني وسددها على يمين حارس اليونايتد، في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 31 تعادل مانشستر عن طريق أندرياس بيريرا.

وكان ليفربول تغلب فى المباراة الماضية على مانشستر سيتى بنتيجة 2 – 1، بينما تفوق مانشستر يونايتد على ميلان الايطالى بنتيجة 9 – 8 عبر ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى 1\1.

تنص لوائح بطولة الكأس الدولية للأبطال على حصول الفريق الفائز على 3 نقاط، وفى حال انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح وفى تلك الحالة يحصل الفريق الفائز على نقطتين والمهزوم على نقطة واحدة.