مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان.. لماذا استعمل الحكم بطاقة ائتمانية بدلًا من العملة المعدنية؟

شهدت مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان الودية، والتي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، واقعة غريبة على الملعب الوطني في سنغافورة ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وقبل انطلاق المباراة؛ وخلال وقوف قائدي الفريقين لمعرفة مكان كل فريق في الملعب، لم يقم الحكم باستخدام العملة المعدنية لتحديد الفريق الذي سيستفيذ من رمية بداية المباراة، ليظهر خلفه أحد الأشخاص وفي يديه بطاقة ائتمانية، وقام باستخدامها لتحديد الأمر، وهو ما أثار استغراب المتابعين للبطولة.

ولكن صحيفة “ميرور”، أوضحت أن المباراة المقامة في سنغافورة تقام تحت رعاية شركة “يونيون باي إنترناشيونال”، التي تقدم خدمات مصرفية في هذه المنطقة، لذلك يبدو أن الأمر مجرد دعاية لخدمات الشركة.

I can’t believe my eyes in this Arsenal PSG game…. to decide kick off they just flipped a CREDIT CARD ???????????? pic.twitter.com/ZtUKwPP21R

يذكر أن آرسنال خسر، أول أمس الخميس، أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى بنتيجة 1 – 3 عبر ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي 1\1، أما باريس سان جيرمان فخسر أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1 – 3.

وتحمل تلك المباراة نكهة خاصة للمدير الفني لنادي آرسنال، أوناي إيمري الذي سيواجه ناديه السابق باريس سان جيرمان.

"Right Mr Ozil, would you like to pick the long number across the front or CVV number on the back?"

We had a credit card toss instead of a coin toss in #Arsenal v #PSG match #modernfootball pic.twitter.com/mMkN3fZUKx

— Shamoon Hafez (@ShamoonHafez) July 28, 2018