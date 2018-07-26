آرون رامسي غير واثق من مستقبله مع آرسنال

قال آرون رامسي لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي، إنه لم يتوصل لاتفاق جديد حول مستقبله مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدخل اللاعب الويلزي الذي انضم للنادي في 2008 موسمه الأخير من عقده الحالي.

وقال رامسي لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: “سنرى ماذا سيحدث لكن مدير أعمالي والنادي يتفاوضان. لست واثقًا مما سيحدث. تركتهما يتناقشان لكننا لم نتوصل بعد لاتفاق”.

ووصف أوناي إيمري مدرب آرسنال الجديد اللاعب البالغ عمره 27 عامًا بأنه “لاعب مهم” للنادي ويأمل في استمراره مع الفريق.

ويبدأ آرسنال استعداده للموسم الجديد بمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الأبطال الدولية في وقت لاحق من اليوم الخميس في سنغافورة.