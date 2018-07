الياباني موتو على أعتاب الانتقال إلى نيوكاسل

أعلن نيوكاسل يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه بات على أعتاب إتمام إجراءات التعاقد مع يوشينوري موتو مهاجم منتخب اليابان قادمًا من ماينز.

وتوصل نيوكاسل إلى اتفاق مع ماينز على ضم موتو، الذي كان ضمن تشكيلة اليابان في كأس العالم الماضية، ويتبقى فقط حصول اللاعب على تصريح العمل.

وسيقرر الاتحاد الإنجليزي في الأيام المقبلة إذا ما كان سيساعد على استخراج ترخيص العمل للاعب الياباني في ظل أنه لم يكن يشارك بانتظام مع منتخب بلاده في الفترة الأخيرة.

وتألق موتو في فريق طوكيو حيث سجل 23 هدفًا في 51 مباراة قبل أن ينتقل إلى ماينز في 2015 ويحرز 20 هدفًا في 66 مباراة. وخاض موتو 25 مباراة دولية.

وذكرت تقارير أنه في حال إِتمام الصفقة فإن نيوكاسل سيدفع حوالي 9.5 مليون جنيه إسترليني (12.45 مليون دولار) لضم موتو.

ICYMI… Japan international forward Yoshinori Muto has been on Tyneside ahead of a proposed move to the club.

Get the latest here: https://t.co/CekUpw21qs #NUFC pic.twitter.com/xtHyD54dAz

— Newcastle United FC (@NUFC) ٢٨ يوليو ٢٠١٨