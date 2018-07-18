بنيتز: فضلت نيوكاسل على تدريب منتخب إسبانيا في كأس العالم 2018

قال رفائيل بنيتز، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إنه رفض عرضًا لتدريب المنتخب الإسباني في كأس العالم 2018 بعد إقالة يولين لوبيتيغي عقب إعلان تعاقده مع ريال مدريد قبل يومين من أولى مباريات الفريق في البطولة.

ورد المدير الفني الإسباني على سؤال بشأن المنتخب الوطني، وما إذا كان تلقى عرضًا لتدريبه، قائلًا: “كانت هناك فرصة. لكن ما زلت هنا (نيوكاسل) وأنا سعيد لوجودي هنا”.

وأجرى الاتحاد الإسباني اتصالًا ببنيتز لتولي مسؤولية المنتخب مؤقتًا في روسيا بعد إقالة لوبيتيغي قبل يومين من المباراة الافتتاحية ضد البرتغال.

وكان المدير الفني الإسباني البالغ عمره 58 عامًا حريصًا على تدريب منتخب بلاده، وإدارة ناديه نيوكاسل لا تمانع في الاستغناء عنه مؤقتًا لمدة خمسة أسابيع كحد أقصى.

لكن الاتحاد الإسباني لم يجد الوقت الكافي للتوصل لاتفاق معه بعد إقالة لوبيتيغي بعد 24 ساعة من اكتشاف توصله لاتفاق على تدريب ريال مدريد بعد البطولة رغم أن عقده سار مع الاتحاد.

وأسندوا المهمة في نهاية المطاف إلى فرناندو هييرو، المدير الرياضي للمنتخب، الذي قاد الفريق إلى دور الستة عشر قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام روسيا، صاحبة الضيافة.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن بنيتز المدير الفني السابق لريال مدريد حريص على تدريب المنتخب لفترة طويلة، لكنه فضل الابتعاد في هذه الفترة نظرًا للمشاكل المحيطة بالاتحاد والفريق وحرصه -أيضًا- على مواصلة عمله مع الأندية.