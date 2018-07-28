مانشستر يونايتد يرفض رحيل أنتوني مارسيال إلى توتنهام

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، أن مانشستر يونايتد يرفض انتقال مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال إلى منافسه توتنهام هوتسبيرز في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وأوضحت صحيفة “مترو” أن مانشستر يونايتد أخبر إدارة توتنهام أن مارسيال لن يغادر الفريق في الوقت الحالي، وأضافت أن إدارة الشياطين الحمر تريد تمديد عقد مارسيال لموسم آخر، لكن اللاعب يريد المغادرة؛ بسبب قلة مشاركاته، خاصة بعد التعاقد مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز.

وغادر مارسيال، معسكر مانشستر يونايتد، في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك بسبب ولادة طفله الثاني.

وانضم مارسيال إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2015، قادمًا من موناكو الفرنسي مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، بعقد مدته 4 مواسم.

وفي 136 مباراة لمارسيال مع مانشستر يونايتد سجل 36 هدفًا وصنع 26، وشارك الموسم الماضي في 45 مباراة، ونجح في تسجيل 11 هدفًا.

ويبلغ مارسيال من العمر 22 عامًا، علمًا أنه غاب عن فرنسا في بطولة كأس العالم 2018 التي أحرزت لقبها.