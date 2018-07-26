مورينيو يفتح لدارميان أبواب الرحيل عن مانشستر يونايتد

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الفريق سيسمح للمدافع الإيطالي ماتيو دارميان بالرحيل إذا ما تلقّى عرضًا مناسبًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم اللاعب الدولي الإيطالي ليونايتد تحت قيادة لويس فان جال في العام 2015 لكنه تراجع في لائحة اختيارات الفريق منذ وصول مورينيو العام 2016، وخاض 17 مباراة فقط في كافة المسابقات هذا الموسم.

وقال مورينيو للصحفيين:”يريد ماتيو الرحيل، وأعتقد أنه عندما يرغب أي لاعب في الرحيل، وإذا ما قُدّم له العرض المناسب، فإن عليك أن تتسم بالإنسانية، وتترك اللاعب يثبت موهبته، لكن ليس بأي ثمن”.

وأضاف:”حتى الآن، فإن العروض التي حصلنا عليها للتعاقد مع ماتيو لم تكن قريبة من حدود المقبول”.

وناقش مورينيو مسألة قلة خياراته في مركز الظهير الأيمن مع إصابة أنطونيو فالنسيا، بينما يتعافى الوافد الجديد ديوجو دالوت من إصابة في الركبة.

وتهرَّب المدرب البرتغالي من الإجابة عن الأسئلة الخاصة بفرص يونايتد بنيل اللقب هذا الموسم، لكنه يشعر أن ليفربول سيكون تحت ضغط لإنهاء حالة القحط التي يعاني منها على صعيد الألقاب عقب تعاقداته المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف مورينيو:”ربما يمكن خلال الموسم الجديد أن تتوقع فوزهم باللقب، وأعتقد أنك يجب أن تتسم بالحيادية، وتتمنى (فوز ليفربو:”الفريق بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، ويجب أن تقول له أنت مرشح للفوز باللقب، ويجب أن تفوز”.

وسيلعب يونايتد أمام ليفربول في مباراة ودية ضمن الاستعداد للموسم الجديد، وذلك على استاد ميشيجان بعد غدٍ السبت.