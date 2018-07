تشيلسي يضم الحارس روب جرين تمهيدًا لرحيل تيبو كورتوا (فيديو)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع روب جرين الحارس السابق لمنتخب إنجلترا لمدة عام واحد؛ ليكون الحارس البديل لتيبو كورتوا وويلي كاباييرو.

وأنهى هدرسفيلد تاون عقد جرين، الذي سبق له اللعب لوست هام يونايتد، وكوينز بارك رينجرز، ونوريتش سيتي، في نهاية الموسم الماضي بعد أن خاض مباراة واحدة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وقال جرين، الذي خاض 12 مباراة مع منتخب إنجلترا، لموقع النادي على الإنترنت “هذه لحظة تحمل الكثير من الإثارة بالنسبة لي وأتوق شوقًا لكي أبدأ مهمتي هناك.

وأضاف: “أنا سعيد حقًا ومن المثير بالنسبة لي، ومن دواعي فخري -أيضًا- أن أكون موجودًا هنا”.

